Sjoerd dichtbij schietpartij in toeristisch Mexico: ‘Binnen drie seconden totale paniek’

De reis naar het kustplaatsje Tulum in Mexico had een zorgeloze vakantie moeten worden. Maar de bedrijfsleider van hotel/restaurant Stravinsky en zijn vriendin waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek. RTL Nieuws toont vrijdagavond een filmpje op haar website, waarin Sjoerd vertelt over de afschuwelijke gebeurtenis. „De kogels vlogen in het rond. Het was een heel slechte Netflix-film.”