Sky (5) kan dankzij buurmeisje Lieve eindelijk met z’n rolstoel in draaimolen: ‘Dit is echt geweldig’

Denk bij draaimolen nu niet aan een kermisachtige attractie. Het ziet er allemaal veel eenvoudiger uit en een kind in een rolstoel kan supersimpel in het speeltoestel worden gereden. ,,Wij kunnen naast Sky zitten of staan. Iemand anders pakt de stang vast en geeft een zwiep. Ronddraaien vindt hij geweldig’’, weet de puber uit Klaaswaal. Dat had ze bij de familie Reedijk in de tuin al eens gezien. Daar hebben ze een zogeheten (vogel)nestschommel. Normaal schommelen maakt Sky al blij, maar als je hem ronddraait... ,,Als het schommeltouw dan in elkaar is gedraaid en je laat ‘m los zodat het nest heel snel terugspint - dan gaat hij echt gieren’’, leggen Sky's moeder Brenda en Lieve uit.