Slaapt u nog een beetje, of ligt u wakker?

FRANK IN QUARANTAINENet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 359. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Bureaus voor relatiebemiddeling doen volgens mij dit jaar goede zaken. Ze adverteren ook veel op de radio. Dat dit het moment is om een langdurige relatie aan te gaan. Ik hoor daarover privé wel eens andere geluiden, maar ze zullen het wel weten, die relatiemensen.

In ieder geval, een van die bureaus adverteert op de nieuwszender waarmee ik wakker word. Ze zeggen dat ze voor de beter opgeleide mens zijn. Dat roept bij mij ook weer allerlei vraagtekens op. Maar goed, vanochtend in bed dus, hoorde ik met een half oor in de reclame weer een spotje van hen langskomen. En ineens beweerde die radiostem: ‘75 procent slaapt binnen een jaar.’

Het duurde even voor ik begreep dat hij niet slaapt maar ‘slaagt’ zei. Maar dat u weet wat me bezighoudt rond dat tijdstip, die uren dat je geacht wordt lekker in je bed te liggen, rustend, dromend. Wel grappig trouwens wat er allemaal in je hoofd kan omgaan in die luttele seconden van verwarring. Een jaar, schrok ik, gaat het nog een jaar duren voordat ik weer fatsoenlijk slaap? Een vol jaar? Ik zag me al vier, vijf keer bij de huisarts steeds nieuwe en steeds sterkere slaappillen vragen. En dat die man dan ook zei: binnen het jaar gaat het lukken, hoor. Tenzij u tot die 25 procent behoort waarbij het niet lukt. Maar dan krijgt u uw geld terug.

Oh slaap! Ik slaap zo graag en ik krijg er zo weinig van. Best gek, als je d’r over nadenkt. Want het is een van de betere dingen van het leven en absoluut gratis. Maar manman, wat is het soms moeilijk om te pakken.

Ik ben niet alleen, merk ik wanneer ik er wel eens over schrijf. Elke keer als het langskomt, krijg ik bemoedigende mails, tips, of identieke weeklachten. Dus dacht ik: laten we het dan ook maar eens officieel in de groep gooien. Bent u ook zo'n slechte slaper? Is het erger nu, door coronastress? En wat gebeurt er: slaapt u slecht in, of wordt u extreem vroeg wakker; of ligt u midden in de nacht een paar uur wakker? En vooral ook natuurlijk: wat doet u ertegen? Verzet u zich, legt u zich erbij neer, hebt u trucs, mislukte en goeie strategieën ? Ik wil het allemaal weten.

Stuur uw reacties naar: frankpoorthuis@dpgmedia.nl

