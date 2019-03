Slachtoffer drama Renesse: ‘Ik dacht dat ik het niet zou overleven’

Ze wil niet met haar naam in de krant, uit piëteit naar de nabestaanden van de Belgische vrouw die het drama niet overleefde. Maar de Duitse vrouw (23) die donderdag uit het water werd gered, wil wel haar verhaal kwijt. Om anderen te waarschuwen.

,,Het was de tweede keer dat ik in Renesse was. Ik was er samen met mijn drie honden, grote hybrides, waarmee ik actief hondensport bedrijf. We gingen naar het strand en betraden de zandplaat vanaf Haamstede. Niet vanaf de duinovergang waar het grote waarschuwingsbord staat.”

Sterke stroming

,,Op een gegeven moment waren er kleine plassen om ons heen. Binnen enkele minuten begon het te stromen. Het water omringde ons snel. We zaten vast. We probeerden terug naar het strand te lopen, maar het zand zoog ons vast. Zwemmen was ook geen optie. Daarvoor was de stroming te sterk.”

,,Ik belde 112. De politie zei ten minste twintig minuten nodig te hebben om er te komen. Terwijl we praatten, sloeg het water tegen me aan. Mijn telefoon verdween in de golven.”

,,De andere mensen slaagden er ook niet in terug te gaan. Het water bleef maar stijgen. De moeder was op haar rug gaan drijven, zodat ze niet kopje onder zou gaan. De jongen hield zijn zusje boven water. Ze zat tot het eind om zijn hoofd geklemd.”

Klimmen

,,Zelf dacht ik het niet te zullen overleven. Ik hield de kragen van twee honden vast, zodat ze niet zouden verdrinken. De derde hond bleef steeds dicht bij me, tot ik hem niet meer zag. Ik merkte dat één hond niet meer leefde. De andere was helemaal in paniek. Hij probeert altijd overal op te klimmen en deed dat dus bij mij. Dat kostte me bijna mijn leven.”

,,We hebben ongeveer dertig minuten in het water gelegen, tot we werden gered. Toen ik op de boot zat, zag ik dat ze mijn hond uit het water visten. Hij leefde nog.”

,,Vanaf dat moment kan ik me niets meer herinneren tot het moment dat ik in de ambulance lag. In het ziekenhuis is goed voor mij gezorgd. Daarna brachten ze me naar mijn vakantiehuis in Renesse. Mijn twee honden waren in het asiel. De hond die het niet heeft overleefd, heb ik later opgehaald.”

,,De politie en het ziekenhuispersoneel heb ik gevraagd hoe het met het meisje gaat, maar ze zeiden daar niets over. Ik denk veel aan ze. Fysiek gaat het goed met me, mentaal moet ik veel verwerken. Het was een gruwelijke ervaring. Ik beschuldig niemand, ook geen instanties, maar dit mag nooit meer iemand overkomen.”