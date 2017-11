Slachtoffer drugslab in witte koets naar begraafplaats

De begrafenis van Jan van Ark, die vorige week om het leven kwam in een drugslaboratorium, gaat bepaald niet onopgemerkt voorbij aan Kaatsheuvel. Een stoet van een witte koets met daarachter drie limousines bracht de 48-jarige Kaatsheuvelaar zaterdagmorgen van zijn huis in de Heuvelstraat naar de kerk aan de Erasstraat, waar om 11.00 uur de afscheidsdienst begon. Na de bijeenkomst in de kerk wordt Van Ark begraven op het naast de kerk gelegen kerkhof.