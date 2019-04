Slachtoffer groepsverkrachting Rotterdam: Ik kreeg een wapen tegen mijn hoofd

Happy end? Seksvraag klinkt nog altijd in nette massagesa­lons

10:06 ‘Doet u aan happy end?’ Of de omfloerste variant: ‘Is er ook een handmatig hoogtepunt?’ Nederland telt steeds meer massagesalons. Normale, die niks met seks te maken hebben. Toch worden ze daar bijvoorbeeld in Tilburg nog vaak mee geassocieerd. ,,We krijgen tien telefoontjes per week.”