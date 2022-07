Slachtoffer over aanval door jonge woningovervallers: ‘Ze blijven slaan, ook als ik m’n portemonnee geef’

leeuwarden Jaloerse Thomas R. geeft ‘gruwelijke Tinder­moord’ op Mieke toe: ‘Heftige zaak voor familie’

De 27-jarige Thomas R. geeft toe dat hij in maart de 21-jarige Amerikaanse studente Mieke Oort in een studentenwoning in Leeuwarden om het leven heeft gebracht. Dat bevestigde zijn advocaat Robert Snorn, in aanloop naar een eerste pro-formazitting die dinsdag plaatsvond. De nabestaanden van Mieke willen niet denken aan een andere straf dan een levenslange gevangenisstraf, zegt hun advocaat Sébas Diekstra. ,,Ze zijn sceptisch over het Nederlandse rechtssysteem.”

