Slachtoffer Schaarsbergen: ‘Voor mij was het oorlog op de kazerne’

Enkelband­dra­gers in heel Nederland preventief opgepakt wegens grote softwares­to­ring

11:59 De politie heeft gisteravond een onbekend aantal veroordeelden met een enkelband opgepakt na overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering. Door een probleem met de software kwamen de gegevens over de enkelbanden niet goed door in de meldkamer en waren er gedetineerden buiten beeld. Daarom zat er in sommige gevallen ‘niks anders op’ dan de enkelbanddragers in te sluiten.