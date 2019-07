Slachtoffer steekpartij Amsterdam overleden, familie 'zeer ontdaan' over verspreide beelden

Het gaat om een 29-jarige Antilliaanse Nederlander die in de rosse buurt geregeld drugs verkocht en ook een strafblad had, voor drugszaken, belediging en diefstallen. De politie wist gistermiddag al een verdachte op te pakken, de 49-jarige Glen S. uit Almere. Hij zit vast in ‘beperkingen’ en mag alleen zijn advocaat spreken. S. heeft een fors strafblad, onder andere voor geweld.



Het slachtoffer fietste vanuit de Oudebrugsteeg de Warmoesstraat op, in de richting van de Zeedijk en werd volgens getuigen toegeroepen door de latere dader, die net over straat aan komt lopen. Van een botsing was geen sprake. Na een woordenwisseling zette het slachtoffer, een atletisch gebouwde man, zijn fiets weg en liep op de man af. Die stak hem vrijwel meteen met een mes in zijn bovenlijf.



Op bewakingsbeelden op internet is te zien hoe dader en slachtoffer heen en weer bewogen over de straat en de dader meerdere steekbewegingen maakte, waarna het slachtoffer in elkaar zakte. Hij was niet meer te redden.