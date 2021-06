Slachtoffer tuktuk-drama is 20-jarige vrouw: ‘Dit wil je niet meemaken’

Bij het ongeval raakten nog drie andere inzittenden van de tuktuk gewond: ook de overleden vrouw zat in de tuktuk. Volgens de officier van dienst van de politie, die ter plaatse was in Kesteren, zijn de inzittenden van de tuktuk familie van elkaar. Het voertuig schoot door een hek en belandde onderaan de dijk.



De tuktuk was pas net onderweg. Dat zegt eigenaar Jos Bouman van het bedrijf Betuwe Uitje in Kesteren, dat de gemotoriseerde riksja verhuurde. Hij was vrijdagavond hevig ontdaan. ,,Dit wil je niet meemaken. Dat de tuktuk kapot is doet me niks. Die mensen hebben iemand verloren. Iemand die nooit meer terugkomt. Dat is verschrikkelijk.”