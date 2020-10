Slachtoffer verkeersruzie lag 19 dagen in coma en had 33 breuken in gezicht: ‘Mijn toekomst is weg’

De 22-jarige man die in juni het slachtoffer werd van een zware mishandeling op de Kanaalstraat in Utrecht , heeft nog steeds veel last van die vreselijke gebeurtenis. Dat vertelde hij gisteren in de uitzending van Opsporing Verzocht.

Het slachtoffer zat die fatale nacht met twee vrienden in de auto en sprak een andere automobilist aan op zijn gedrag in het verkeer. Vervolgens kreeg hij klappen te verduren. ,,Hij blokkeerde de weg en ging niet aan de kant. Ik ben uitgestapt en vroeg hem: waarom doe je zo? Hij begon me toen uit te schelden”, vertelde het slachtoffer gisteren in de uitzending.

Quote Mijn toekomst is weg. Ik kan eigenlijk niks meer bereiken in mijn leven Slachtoffer

Een groep van zo’n twintig mensen verzamelde zich om de ruzie heen en al snel liep het uit op een vechtpartij. Een van de betrokkenen ging er zelfs vandoor met zijn auto, waarna het slachtoffer zich aan het voertuig vastklampte. ,,Hij reed ermee weg, want mijn sleutel zat nog in het contact. Ik ben er achteraan gerend en heb de auto bij het raam vastgepakt.” Toen de autodief plotseling op de rem trapte, vloog het slachtoffer met hoge snelheid tegen een fietsenrek. Daar hield hij zware verwondingen aan over. Volgens zijn pleegmoeder was haar zoon nog even bij kennis en videobelde hij haar nog even, maar kon hij niks meer zeggen. ,,Ik zag hele rare beelden, ook een fietsenwiel dat draaide’’, aldus de pleegmoeder. ,,En ik zag dat een jongen met een baard de telefoon uitdrukte.”

Nog altijd is de politie op zoek naar de daders van de massale vechtpartij die plaatsvond in de nacht van 13 op 14 juni. Eerder werd al duidelijk dat het OM een beloning heeft uitgeloofd voor het vinden van de daders.

Opnieuw leren lopen

Alleen al in zijn gezicht liep hij 33 breuken op en als gevolg van de klap lag hij 19 dagen in coma. ,,Toen ik weer bijkwam, kon ik niet praten en niet bewegen. Ik kon niet ademen, ik kon niet eten, ik kon niets eigenlijk”, legde het slachtoffer uit in de uitzending. De 22-jarige man heeft opnieuw moeten leren lopen en kan dat alleen op korte afstanden. Voorlopig is hij nog druk bezig met zijn herstel. ,,Binnenkort moet ik weer geopereerd worden.” De man is aan een oog blind en heeft geheugenverlies. ,,Mijn toekomst is weg. Ik kan eigenlijk niks meer bereiken in mijn leven.”

In Opsporing Verzocht werden ook verschillende signalementen getoond, bijvoorbeeld van de man die ervandoor ging met de auto van het slachtoffer. Die is naar schatting 26 jaar, heeft een licht getinte huidskleur, een stevig postuur en droeg die nacht een zwart T-shirt. Verder had hij een zwarte baard en zat zijn zwarte haar naar achteren gekamd.