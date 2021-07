Slachtoffer walgt van ‘seksdeurwaarder’: ‘Huis kwijt of met die engerd naar bed’

STRAFEIS: 6 JAAR CELHet Openbaar Ministerie wil dat een deurwaarder zes jaar de cel in gaat omdat hij zich sinds 2002 in natura zou hebben laten betalen. Drie slachtoffers voelden zich zo onder druk gezet en vernederd, dat ze aangifte deden van verkrachting. ,,Ik dreigde mijn huis kwijt te raken of moest met die engerd naar bed.”

Hans K. (69) uit het Limburgse Mechelen was van 2002 tot 2016 de vrees van veel vrouwen met schulden in Zuid-Limburg. En niet alleen omdat hij nog openstaande rekeningen kwam innen, blijkt uit de verklaringen van meerdere vrouwen in de rechtbank van Roermond.

K. stond de afgelopen jaren bij hen voor de deur met dagvaardingen en polste daarna ‘hoe ruimdenkend’ ze waren. Hij opperde dan bijvoorbeeld dat een vriend tegen betaling wel seks wilde hebben. Dat kon de vrouwen helpen bij het afbetalen van hun schulden. Of ze konden er een keer extra boodschappen voor halen.

Later bleek dat het K. zelf was, die met de vrouwen in bed wilde belanden, al moest dat wel geheim blijven. Wanneer het tot seks kwam mochten de vrouwen daar met niemand over spreken; K. nam na de daad zelfs zijn gebruikte condoom weer mee.

Niet alle vrouwen vonden het erg om seks met de deurwaarder te hebben, las de rechter voor uit het dossier. Sommigen stelden het zelf voor om de gerechtskosten kwijt te schelden. Maar de drie vrouwen die aangifte deden van verkrachting, vonden het verschrikkelijk. Eén van hen had zich net ontworsteld uit de prostitutie in een seksclub, verbleef enkele maanden in een blijf-van-mijn-lijfhuis en had nog een klein kindje. ,,Ik had geen keus. Hij dreigde met de politie en de slotenmaker te komen, of ik moest met die engerd naar bed. Hij zei dat hij mij wilde helpen, maar voor mij voelde het als chantage en afpersing.”

Quote Ik vind het heel erg dat je me niet meer wil horen of zien. Daarom heb ik je konijn gegijzeld Hans K. in een sms

Een andere vrouw verklaarde hoe ze maar moeilijk van hem los kon komen, nadat ze twee keer seks met hem had gehad en daarna weigerde nog langer seksafspraken te maken. ‘Ik vind het heel erg dat je me niet meer wil horen of zien. Daarom heb ik je konijn gegijzeld’, schreef hij haar in een sms-bericht.

Vrouwen voelden zich emotioneel gevangen. Sommigen hielden de gordijnen dicht als ze hem verwachtten, maar dan kwam K. doodleuk via de achterdeur binnen. Een andere vrouw vertelt dat ze nog altijd angst heeft als de deurbel gaat en dat ze zich rot schrikt als er een zwarte Mercedes door de straat rijdt, de auto van de verdachte waarin hij altijd rondreed met een Jack Russel op de passagiersstoel.

Opnames

De verhalen over de oneerbare voorstellen van K. deden al jaren de ronde in de regio Sittard en Maastricht. Ook op het kantoor waar K. werkte, waren ze op de hoogte. Meerdere vrouwen hadden daar al eens hun beklag gedaan over zijn werkwijze. Eén vrouw werd door collega’s zelfs geadviseerd er een tuchtzaak van te maken, maar toen ze dat deed en K. daarvan op de hoogte raakte, kreeg hij de vrouw zo ver de zaak in te trekken.

Een andere vrouw probeerde K. zelf te ontmaskeren. Ze had een geluidsopname gemaakt van het gesprek waarin K. met haar tot een seksafspraak wilde komen. De vrouw dreigde daarmee naar de pers te stappen, maar K. stapte daarop zelf naar de politie om aangifte te doen. De vrouw zat enkele dagen vast op het bureau wegens chantage.

Pas in 2017 kon K. worden ingerekend na een tv-uitzending van Alberto Stegeman, waar uit heimelijk opgenomen videobeelden bleek hoe hij een vrouw probeerde te verleiden seks met hem te hebben. Uiteindelijk meldden zich 24 vrouwen bij de politie die verklaarden door K. met oneerbare voorstellen te zijn benaderd. Acht deden aangifte, drie wegens verkrachting.

Quote Ik was wel van de seks, ja. Dat kan toch? Sommige vrouwen deden zelf een voorstel, ik heb het ook vaak gedaan

Privétijd

K. gaf toe dat hij met sommige cliënten ook seks had, maar bestreed dat hij iets onoorbaars deed. ,,Ik was wel van de seks, ja. Dat kan toch? Sommige vrouwen deden zelf een voorstel, ik heb het ook vaak gedaan. En als het klikte, dan deed ik dat. Maar ik heb het altijd netjes gedaan en nooit iemand gedwongen.”

Dat K. zelf getrouwd is en twee kinderen heeft, hield hem niet tegen. In gewetensnood is hij nooit gekomen, ook niet met zijn baan als deurwaarder. Seksafspraakjes maakte hij nooit onder werktijd. Hij ging altijd langs in zijn pauze. ,,In privétijd”, zoals K. dat zelf noemt . Dat hij met veel vrouwen in contact kwam door zijn werk als deurwaarder, en dat sommige slachtoffers dat zien als machtsmisbruik, lijkt niet tot hem door te dringen, blijkt als de rechter hem er voor de zoveelste keer naar vraagt. ,,Ik heb nooit gedwongen of gedreigd. Als vrouwen er niet op ingingen, vertrok ik weer.”

,,Maar waarom ging u niet naar een seksclub?’’ wilde een van de rechters weten. Dat vond K. niets. ,,Daar ben je de zoveelste. Dat wilde ik niet. Ik had liever een eigen vriendinnetje.”

Volgens de officier van justitie moet het gedrag van de deurwaarder onkreukbaar zijn. ,,Kwetsbare vrouwen dreigden kopje onder te gaan of moesten zichzelf verloochenen door seks met K. te hebben. Dat is buitengewoon vernederend.” K. is vanwege zijn moreel verwerpelijke gedrag al eerder voor tien jaar uit zijn ambt gezet door de tuchtrechter. De officier van justitie eist nu zes jaar cel. Woensdag krijgt de advocaat het woord. De uitspraak volgt dan over twee weken.

