Slachtoffers monstertruckdrama boos om hoger beroep

Zes emotionele slachtoffers, die zelf zwaargewond raakten of naasten verloren tijdens het drama, verklaarden aan het begin van de zitting niet te begrijpen hoe D. in hoger beroep heeft kunnen gaan. „Wees gewoon een vent en accepteer je straf. Dan kunnen wij ook eindelijk beginnen met proberen het te verwerken”, verklaarde een van hen.



Dat advocaat Oude Breuil tijdens de strafzaak in Almelo verklaarde een werkstraf te willen voor zijn cliënt, omdat er niet 'nog een gezin uit elkaar moest worden gereten', schoot bij de slachtoffers ook in het verkeerde keelgat. „Doe niet alsof Mario een slachtoffer is. Als hij in de gevangenis zou zitten, zou zijn familie daar nog met hem kunnen knuffelen. Wij kunnen alleen nog op bezoek op de begraafplaats.”