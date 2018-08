Slachtoffers Pinkpop buiten levensgevaar

Update Zoekactie met warmtecame­ra naar vermiste Mattijn (30) in jungle Laos

16:28 Een gespecialiseerd reddingsteam gaat morgen in Laos met een helikopter zoeken naar de vermiste Mattijn Lahuis. Hij verdween maandag tijdens een kajaktocht in de jungle van het Zuidoost-Aziatische land. ,,De kans dat we hem vinden is erg klein", laat een medewerker van Rescue Vientiane weten aan deze krant.