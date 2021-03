Slachtoffers van misbruik wachten soms jarenlang op hulp, 10 jaar is geen uitzondering

‘Vuile trans, hij heeft tieten!’ riepen ze naar Andrea, die transgen­der is: ‘Ik zal ze laten zien wie de sterkste is’

20 maart ‘Hij heeft tieten!’ Even blijft transgender Andrea (40) als versteend staan, maar dan besluit ze snel door te lopen, nagehoond door een groep jongeren in het Nijkerkse Van Reenenpark. Maar de Nijkerkse is strijdbaar: ‘Het liefst ga ik in een super kort rokje en op stiletto’s met andere transgenders naar het Molenplein om te laten zien wie de sterkste is’.