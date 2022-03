Slachtoffertje (8) richt zich in rechtszaak tot pedofiel: ‘Ik durf niet meer naar buiten’

Riet kreeg vier zonen in vier jaar: ‘Als mijn man thuis kwam van de vaart haperde het huishouden juíst’

De familie Persoon is een echte botenfamilie. De vier zoons kregen de liefde voor scheepvaart met de paplepel ingegoten van hun vader Klaas. Moeder Riet had andere kwaliteiten. Zij kreeg haar vier jongens in slechts vier jaar tijd, maar haar huishouden haperde alleen maar als haar man thuis was. ,,Als hij vertrok kon ik weer door.”

