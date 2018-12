Slechts 6 procent van minderjarige asielzoekers aantoonbaar vertrokken

Reportage Vijf jaar in Mali: nuttig avontuur of missie zonder voorwaarts?

14:30 De Nederlandse missie in Mali komt in mei 2019 tot een einde. Wat hebben we er in vijf jaar tijd bereikt? Schrijver Daan Heerma van Voss was een week bij zijn neef in Kamp Castor om het antwoord te vinden. Heeft deze missie nut gehad?