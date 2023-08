Slechts één Gelderse boer kan gebruik maken van landelijke stikstofregeling: ‘Veel minder dan we hoopten’

De provincie Gelderland laat weten dat het met de regeling waarvoor door het Rijk 250 miljoen euro is gereserveerd, precies één boer kan helpen. Door regels rondom staatssteun lukt het de provincie niet méér boeren te helpen, tot groot ongenoegen van gedeputeerde Harold Zoet. ,,We willen dat de minister met een praktisch beter uitvoerbare regeling komt.” Gelderland kent 237 PAS-melders.

Wie zijn de PAS-melders? De boeren waar het over gaat - 2500 in totaal- hoefden tot aan 2019 slechts een melding te doen als ze een nieuwe stal gingen bouwen of extra dieren aankochten. Een vergunning voor de extra stikstofuitstoot die daarmee gepaard ging, was niet nodig. Toen de rechter in 2019 dit beleid (Programma Aanpak Stikstof) vernietigde, hadden de boeren opeens geen geldige vergunning en zijn ze in feite deels illegaal actief. Het kabinet heeft beloofd de boeren te helpen. Zij krijgen voorrang op andere bedrijven die stikstofruimte nodig hebben. In 2025 moet er voor alle PAS-melders een oplossing zijn; de provincies moeten hierbij helpen.

Een boer heeft geluk

Met de miljoenen van het kabinet zou Gelderland boeren die willen stoppen kunnen uitkopen, zodat de stikststofrechten van dit bedrijf naar de boer zonder stikstofrechten zou kunnen gaan. Dit wordt echter gezien als staatssteun aan een bedrijf en dat mag niet. ,,Helaas kunnen we met de maatregel voorlopig veel minder PAS-melders helpen dan we hoopten’’, zegt Zoet.

De ene boer die nu wel een vergunning krijgt heeft geluk. Hij kan wel gebruikmaken van stikstofruimte van een andere boer in de buurt, omdat deze boer is uitgekocht te bate van de natuur. En in dat geval is er geen sprake van staatssteun, zo meldt de provincie.

Nieuwe tegenslag voor PAS-melders

De stroeve gang van zaken rondom de landelijke regeling is opnieuw slecht nieuws voor de 2500 boeren die zich hebben aangemeld als PAS-melder. Eerder deze maand kwam al naar buiten dat 259 van hen niet geholpen worden door de Rijksoverheid. Hun melding is te laat gedaan of klopt volgens het Rijk om andere redenen niet. Onder boeren is er veel protest tegen dat besluit, omdat hen juist geadviseerd werd een melding te doen, ook al was dit niet helemaal volgens de regels.

Van de 237 Gelderse boeren die aangeven dat ze een vergunning willen, blijkt inmiddels dat er 23 niet aan alle voorwaarden voldoen. Zij worden óók niet geholpen. In sommige gevallen blijkt een boer een dergelijke vergunning helemaal niet nodig te hebben. In andere gevallen zal het betekenen dat een boer zijn veestapel moet halveren om niet geconfronteerd te worden met boetes.

Een beetje hoop

Voor een groepje van ongeveer tien Gelderse boeren is er nog een beetje hoop. In oktober kunnen de provincies gebruikmaken van de stikstofruimte die beschikbaar is gekomen door een grote opkoopregeling van varkensbedrijven in heel Nederland. Met die stikstofruimte denkt de provincie deze tien PAS-melders aan een vergunning te helpen.

Gelders gedeputeerde Harold Zoet.