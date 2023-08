Slechts vijftien maanden kon Wim (66) genieten van zijn droom die werkelijkheid werd

Wim de Walter (66) emigreerde met zijn vriend naar Griekenland. Vijftien maanden heeft hij van die droom kunnen genieten. Nadat hij zondagmiddag thuis kwam na zijn wekelijkse etentje in het restaurant van vrienden, stierf hij in de armen van zijn George.

Wim hield van mensen en van verzorgen. Even een kussen opschudden, een arm om een schouder of een gezellig praatje maken, waren dingen die bij hem hoorden. In de verpleging was hij volkomen op zijn plek, zag ook een jonge stagiair in verpleeghuis het Gulden Huis. Wim was 23 toen George, een verzorger in opleiding, hem in de lift vroeg om met een paar collega’s te gaan stappen.

De verkering die ontstond ging nooit meer uit en werd bezegeld door z’n moeder die haar kersverse onofficiële schoonzoon tijdens het werk opbelde om te zeggen dat ze graag de vriend van haar zoon wilde leren kennen. Daarna ging Wims vader ook overstag.

Homoseksualiteit lag in de jaren 70 in veel families nog gevoelig maar niet in de familie van Wim. Er volgden mooie jaren. Wim en George hadden de cafés in Den Haag voor het uitzoeken. In de Vink, de Boko en de Stairs werd plezier gemaakt.

Na te hebben samengewoond in Loosduinen en in de Vondelstraat verhuisde het stel naar een bijzonder pand op Scheveningen. Het kleine, tot twee woningen verbouwde, stationnetje Wittebrug-Pompstation, tegenover de gevangenis op Scheveningen, was een paradijs voor Wim, die meteen twee honden in huis haalde. Een labrador en een verschoppeling uit het asiel.

De duinen vormden een lommerrijke achtertuin, in de zijtuin was het drukker. In de koffietent die daar stond, was het een komen en gaan van (top)advocaten en bezoekers van de gevangenis. Iedere vrijdagmiddag zag Wim gevangenen, met hun spullen in een blauwe vuilniszak, een treinkaartje en 5 euro op zak, in vrijheid hun eerste biertje drinken.

Beste broeders

Wim werkte als ziekenverzorger in het Rode Kruisziekenhuis toen hij, op voorspraak van zijn leidinggevende, de opleiding voor verpleegkundige A ging volgen. Als ziekenverzorger had Wim al goed werk verricht. Als verpleegkundige promoveerde hij, op de afdeling dagbehandeling, tot de categorie van de beste broeders.

Wim was altijd een uur van tevoren aanwezig, ging meestal langer door, was altijd, maar dan ook altijd, goedgehu­meurd en hield van zijn medemens

Geen enkele verpleegkundige droeg haar speldje. Maar toen Wim zijn insigne eenmaal bij zijn diploma-uitreiking kreeg opgespeld, ging het niet meer af. Zo trots was hij. Wim was altijd een uur van tevoren aanwezig, ging meestal langer door, was altijd, maar dan ook altijd, goedgehumeurd en hield van zijn medemens. Het maakte hem geliefd bij patiënten en collega’s.

Hij hield, door vakanties, al veel van Griekenland maar vanaf het moment dat hij Molyvos op Lesbos ontdekte was de beer los en wilde hij, samen met George, emigreren. De zorg voor zijn schoonmoeder hield hem in Den Haag. Wim was altijd behoorlijk mager geweest. Toen men aandrong dat hij daarvoor eens langs de dokter moest, ontdekte men diabetes.

Met medicatie kwam hij vervolgens flink aan. Toen ook zijn conditie achteruitging besloot Wim wat eerder met pensioen te gaan. De appgroep Lady’s and Wim, van Wim en zijn collega’s van het Haga-ziekenhuis waar hij sinds de fusie met het Leyenburg werkte, bleef echter gewoon bestaan want er waren met oud-collega’s nog genoeg dingen te vieren.

Na het overlijden van zijn schoonmoeder ging hij aan de slag met het inpakken van dertig dozen en het strijken van de Griekse vlag die bijna twintig jaar fier naast het stationnetje wapperde. Buren van de Pompstationsweg hadden gevraagd of Wim een vlag wilde ophangen zodat ze de windrichting konden zien. Omdat de Nederlandse vlag bij zonsondergang moet worden binnengehaald, had Wim voor de vlag van z’n tweede moederland gekozen.

Koning te rijk

Een appartement in het rustige en pittoreske Molyvos was zo gevonden. Wim was de koning te rijk als hij, met vriend en twee honden, vanaf zijn terras zowel de Egeïsche Zee als de bergen kon zien. Hij was ook goed voor de lokale economie: iedere avond zocht hij een ander restaurantje uit. Wim was zijn droom achternagegaan en genoot van elke minuut. Vijftien maanden heeft hij van die droom kunnen genieten.

Zoals iedere zondagmiddag was hij met George bij vrienden in hun restaurant gaan eten. Anders dan gewoonlijk had hij, na een heerlijke middag, van iedereen in persoon afscheid genomen. Wim de Water (66) was nog maar net thuis toen hij, volkomen onverwacht, stierf in de armen van George, aan een acute hartstilstand.

