Slob spekt achterstandsscholen met bakken extra coronageld

Coronavirus LIVE | Gratis sneltest voor reizigers, Kim Jong-un ontslaat topambtena­ren na ‘ernstig’ corona-gerela­teerd incident

6:18 Wie op reis gaat, kan vanaf vandaag een afspraak inplannen voor een gratis coronatest. De testen zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen kosteloos. Nederland - en nog veertien andere EU-landen - hebben de rechten van vliegreizigers onvoldoende beschermd, oordeelt de Rekenkamer in een stevig rapport. Ze hadden moeten ingrijpen toen luchtvaartmaatschappijen ten onrechte passagiers geen geld teruggaven. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.