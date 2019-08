‘Sloop de enige optie voor ingestort AZ-stadion’

Chauffeur uit Culemborg aangehou­den na vondst 72 kilo cocaïne in lading bananen

15:53 HOOGERHEIDE - De politie heeft donderdag 72 kilo cocaïne aangetroffen in een lading bananen in een loods in Hoogerheide. De cocaïne is in beslag genomen. Na de vondst zijn vier verdachten aangehouden, waaronder een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg.