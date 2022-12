Sluiting afdelingen kinderhartchirurgie is riskant, waarschuwt zorgwaakhond: ‘Eerst een beter plan’

,,Sluiting van de afdeling kan leiden tot sluiting van de kinder-intensivecareafdeling en is een risico voor de regionale beschikbaarheid van de acute zorg”, meldt de toezichthouder. Zo zou het Leidse LUMC de academische status kunnen verliezen als de afdeling kinderhartchirurgie daar sluit, in Groningen komt de toegankelijkheid van de acute zorg mogelijk in gevaar als het specialisme verdwijnt.

Daarom is een beter plan nodig, oordeelt de NZa. De discussie over clustering van de kinderhartchirurgie sleept al tijden. Na bijna dertig jaar steggelen wees het vorige kabinet Utrecht en Rotterdam aan voor de specialistische hartzorg voor kinderen, Leiden en Groningen zouden die tak dan verliezen. Maar daarna ontstond een felle strijd, met insinuaties en moddergooien over en weer.

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) bevroor het centralisatieplan en beloofde eerst extra onderzoek: de NZa-analyse vormt een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe besluit.

Susanne (9) uit Heerde onderging acht openhartoperaties in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), nu dreigt ze haar vertrouwde artsen kwijt te raken. ,,Dat maakt me boos en verdrietig”, vertelde zij begin dit jaar. Ook Urk springt in de bres voor het behoud van de kinderhartchirurgie in Groningen.

‘Onomkeerbare gevolgen’

De zorgautoriteit vindt ook dat de hartchirurgie voor kinderen geconcentreerd moet worden, maar waarschuwt voor ‘onomkeerbare en grote gevolgen’ als personeel verhuist, afdelingen dichtgaan en andere takken van zorg in gevaar komen.

De toezichthouder vindt daarom dat de universitair medische centra (umc’s) eerst zelf de kans moeten krijgen een nieuw plan te maken over betere verdeling van de specialismen en afdelingen, zodat volgend jaar een weloverwogen centralisatieplan klaar kan zijn.

Kwaliteit

Als dat niet lukt, moet Kuipers het besluit alsnog forceren, vindt de NZa. Want centralisering is nodig om de kwaliteit op peil te houden. In Nederland werken slechts twaalf kinderhartchirurgen. Zij doen extreem gespecialiseerd werk, met jaarlijks in totaal ongeveer 170 hartoperaties bij jonge baby’s met aangeboren hartafwijkingen. Nu al lukt het amper om de werkroosters rond te krijgen, ook gaan enkele chirurgen met pensioen de komende jaren.

