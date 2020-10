‘Smoesjesman’ die geld aftroggelt met zielig verhaal opnieuw gearresteerd

De ‘smoesjesman’ is weer opgepakt. De 36-jarige man uit Berg en Dal, die in verschillende plaatsen in de regio met een zielig verhaal geld probeerde af te troggelen van mensen, is in Malden op heterdaad betrapt. Hij was daar bezig met zijn zoveelste poging om geld afhandig te maken.

De smoesjesman is al langere tijd actief in de regio. Telkens belt hij bij woningen aan en vertelt hij aan de bewoners een soortgelijk zielig verhaal.

Hij gedraagt zich hierbij uiterst vriendelijk en vraagt steeds om geld te lenen. Zo zou zich hebben buitengesloten of zonder benzine staan, zonder een mobiele telefoon of portemonnee mee te hebben.

‘Geef geen geld’

De man heeft onder meer in Nijmegen, Arnhem en Beuningen verschillende mensen gedupeerd. De politie heeft al diverse malen gewaarschuwd voor de praktijken van de man en adviseert telkens om geen geld te geven. ‘Geef geen geld, maar bel de politie', was de tip. De kans dat zijn verhaal klopt, is namelijk nihil.

Begin deze maand was de man weer veelvuldig actief. Inwoners van Beuningen, Ewijk en Wijchen hebben de politie daarom ingelicht over zijn praktijken.

In de smiezen

Vorige week donderdag was de verdachte weer actief, dit keer in Malden. De politie had dit echter in de smiezen: een agent had gepost bij zijn woning en was hem gevolgd. Daardoor kon de man dit keer op heterdaad betrapt worden tijdens een poging in Malden.

Vervolgens zijn afgelopen week alle bekende zaken waar de man mee te maken had samengevoegd in een dossier en doorgestuurd naar justitie. Tijdens het onderzoek dat daarop volgde, is de man opgepakt. Hij zit voorlopig vast.

Vervolging is lastig

De man is al twee keer eerder gearresteerd en weer op vrije voeten gekomen. In het verleden stelde de Nijmeegse rechtsgeleerde Henny Sackers dat het lastig is iemand te vervolgen voor dergelijke praktijken.

De wet stelt namelijk vrij zware eisen aan het bewijs voor oplichting. ,,Van ons wordt een gezonde achterdocht verwacht als iemand zich met een zielig verhaal aan de deur aandient”, liet Sackers destijds weten. De politie laat weten te bekijken ‘welke strafrechtelijke interventie de verdachte en zijn oplichtingspraktijken stopt’.