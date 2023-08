Snackliefhebbers opgelet! Dit huis met snackmuur staat te koop

‘Er is werkelijk over alles zeer goed nagedacht en tot in perfectie uitgevoerd. Het huis is uniek vormgegeven met hoogwaardige materialen en doordachte afwerking’, zo wordt het huis op Funda beschreven. Volgens de makelaar is de uitgesproken ‘stoere villa’ geen woning om gewoon in te wonen, het is een woning om ‘echt van te genieten’.