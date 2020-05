Snak je naar een uitje? Hier kun je binnenkort weer terecht voor vertier

Het is inmiddels een bekend tafereel: overal liggen dierentuinen er verlaten bij. Er staan geen rijen voor de ingang, de parkeerplaatsen zijn bijna leeg en er dolen geen kinderen rond. Maar binnenkort komt daar eindelijk verandering in. Zo kondigde Diergaarde Blijdorp aan dat het vanaf woensdag 20 mei gefaseerd de poorten opent. De Rotterdamse dierentuin gaat eerst open voor abonnementhouders, daarna voor dagbezoekers.

Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaat al op 15 mei weer open voor abonnementhouders en gasten van de vakantieparken. Op 25 mei opent het wildlifepark de deuren voor iedereen. ,,Het wordt misschien wat anders dan mensen gewend zijn, maar de beleving zal hetzelfde zijn”, vertelt manager Rens Willemsen. Gasten kunnen straks weer genieten van het park en de dieren, maar voor wandelaars is een verplichte looproute gemaakt en bezoekers moeten vooraf een tijd reserveren.

Klimbos Gooi-Eemland in Lage Vuursche

Klauteren door boomtoppen, langs tokkelbanen en touwladders; het kan bijna weer, want ook klimbossen openen voorzichtig hun deuren. Het klimbos Gooi-Eemland in Lage Vuursche gaat woensdag 13 mei al open voor volwassenen. Op de paden staat aangegeven dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden. Er worden alleen instructies gegeven aan kleine groepen. Mochten er interventies nodig zijn, dan draagt het personeel beschermende kleding en mondkapjes. Iedereen wordt gevraagd de handen te wassen.

Efteling

De Efteling maakte vandaag bekend vanaf 20 mei weer open te gaan. Het attractiepark heeft dat in overleg met de Brabantse veiligheidsregio’s besloten. Het gaat overigens om een streefdatum en een ‘stapsgewijze opening’. Dit betekent dat het maximale aantal bezoekers gaandeweg zal worden verhoogd zo lang het coronavirus in toom wordt gehouden. Het park is voor de heropening ‘coronaproof’ gemaakt. Zo kunnen ze op kleinere schaal de eerste bezoekers weer ontvangen. Om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren zijn allerlei beschermende voorzieningen aangebracht. Ook worden in het park verschillende looproutes en vakken aangegeven door middel van markeringen en borden. Verder worden contactpunten, zoals beugels en deurklinken, extra vaak schoongemaakt.

Walibi Holland

Walibi Holland staat te popelen om weer bezoek te ontvangen. Op 25 mei is het zover. Een beperkt aantal bezoekers kan dan online een kaartje kopen. Ook mogen er maar een beperkt aantal mensen in de attracties en komen er spuugschermen tussen de wachtrijen.

Bij andere attracties wordt nog gewerkt aan de mogelijkheden om weer open te gaan:

Dierenpark Amersfoort

Achter de schermen wordt bij DierenPark Amersfoort volop gewerkt aan de eisen van de 1,5 metersamenleving. Het park gaat met een online reserveringssysteem werken en diverse aanpassingen doen in het park. Wanneer de dierentuin precies open gaat is nog niet duidelijk, maar er zullen in het nieuwe normaal minder bezoekers in kunnen dan voor de coronacrisis. ,,We zien erg uit naar het moment dat we weer bezoekers kunnen begroeten in ons park”, aldus de directie.

Julianatoren

,,Ik ben optimistisch gestemd’’, zegt directeur Jeroen Buter van de Julianatoren. ,,Eindelijk is er weer licht aan het einde van de tunnel.” Voor nu is het nog onduidelijk wanneer de attracties weer gaan draaien. ,,Maar het ziet er goed uit’’, zegt Buter. ,,Ons 1,5 meterplan ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeente Apeldoorn en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Maandag verwachten we meer duidelijkheid te krijgen over wanneer we weer open mogen.’’

Slagharen