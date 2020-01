Sneeuw in noorden van het land, wij moeten het doen met andere witte neerslag

De zeer zachte januarimaand eindigt dan toch écht winters: het sneeuwt! In de provincies Drenthe en Groningen daalden de vlokjes neer op de straten en de daken. In Overijssel, Gelderland en Flevoland is hagel het enige witte dat uit de wolken zal vallen.

Wat in het noorden valt mag de naam sneeuw nauwelijks hebben, nuanceert Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Het is eigenlijk niet meer dan een heel natte drap.’’ Toch blijft het op sommige plekken aardig liggen, zoals op gras. ,,En dan ziet het er alsnog een beetje wit uit.’’

Horrorwinter

Het is een gezicht dat voor velen als een verrassing komt in een maand die in de top 10 staat van warmste januarimaanden sinds 1901. Op Twitter werd de hashtag ‘sneeuw’ al gauw een trending topic. Een enkeling sprak gekscherend al van een ‘horrorwinter'.

In deze regio zit zelfs natte sneeuw er niet in. ,,Wel zijn er wat buien waar lokaal ook hagel tussen zit. Nou ja, dan wordt het ook even wit.’’

Pech

Wie daar hoop op meer winter uit put, heeft pech. De buien nemen in de loop van de namiddag en avond af. Morgen is er een nieuwe kans. Al is het ook dan hagel. ,,Maar vanaf donderdag gaat de temperatuur flink omhoog. Dan komen we weer in de dubbele cijfers.’’ Komende nacht is het overwegend droog, met kans op onweer.