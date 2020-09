Snelheidsduivel raast met 230 kilometer per uur over A4

In en om je huis wonen tientallen tot honderden spinnen, zo vind je ze

17 september Met september als dé spinnenmaand is het ook weer tijd om de achtpotigen te gaan tellen. Dit weekend is de jaarlijkse spinnentelling. Leerzaam voor de bangeriken onder ons, maar vooral een feestje voor de liefhebber. ,,Schijn met je zaklamp in de tuin en tover met wat geluk lichtjes tevoorschijn: de oogjes van de wolfspin. Zulke grappige beestjes.”