Snoekbaars verrast onderzoekers met zwemtocht van 550 kilometer

Een snoekbaars met een zendertje in zijn buik heeft in vijf jaar tijd minimaal 550 kilometer over de Rijn gezwommen. Dit is opvallend voor een vissoort waarvan altijd werd gedacht dat het een standvis is, een vis die het hele jaar in hetzelfde leefgebied verblijft.

De vis zwom, tegen de stroom in, helemaal vanaf de Noordzee naar Mannheim in Duitsland. ,,Dit is echt een verrassing voor ons”, zegt onderzoeker Niels Brevé van Wageningen University & Research desgevraagd. ,,Het hele visserijbeheer moet mogelijk worden aangepast.”

De bewuste snoekbaars is op 26 februari 2017 gevangen in het Haringvliet tijdens een landelijke hengelsportdag, zo is te lezen op Nature Today, waar biologen, natuurorganisaties en onderzoeksinstellingen hun nieuws delen. Doel was om te onderzoeken of zoetwatervissen die vanuit de rivier in de Noordzee terechtkomen ten dode zijn opgeschreven, of dat ze de zee tijdelijk kunnen overleven en weer kunnen terugzwemmen naar de rivier.

Om dat te testen werden zeventig snoekbaarzen gevangen, van een zendertje voorzien en in brak water aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen losgelaten. Het onderzoek, dat is gepubliceerd in 2018, wees uit dat een deel van de snoekbaarzen inderdaad het zoete water van het Haringvliet kon terugvinden. De bewuste vis maakte deel uit van dit onderzoek.

Doorzwemmen

,,Het is erg vreemd om, als je al jaren denkt dat je een onderzoek netjes hebt afgerond, vijf jaar na dato te merken dat het toch doorloopt”, zegt Niels Brevé van Wageningen University & Research op Nature Today. ,,Pas geleden werd namelijk snoekbaars 11.328 in de haven van Mannheim opgevist door een beroepsvisser. Spoiler alert: dat heeft de vis niet overleefd. Hij is klaargemaakt, opgediend en opgegeten.” De visser heeft wel het zendertje van de vis naar Wageningen opgestuurd.

Een snoekbaars kan 1,5 meter per seconde zwemmen. ,,Maar dat is zijn sprintsnelheid", vertelt Brevé aan de telefoon. ,,Ik weet dat ze stevig kunnen doorzwemmen, maar ze doen het meestal niet. In het Haringvliet hebben ze namelijk alles wat ze nodig hebben.” Dat maakt deze vondst ook zo verrassend. De gevolgen kunnen groot zijn. ,,Nu heeft elk land aan de Rijn nog zijn eigen visserijbeheer, maar dat moet nu mogelijk worden aangepast", zegt Brevé. ,,Misschien moet het wel net zo worden als bij zeevissen, een gemeenschappelijk beheer.” Kortom, snoekbaars 11.328 heeft geschiedenis gezwommen.

