Snorfietser overlijdt na mysterieuze botsing tegen paal

Een 38-jarige snorfietser is vanavond omstreeks kwart voor zeven om het leven gekomen. De politie trof de man zwaargewond aan nadat hij tegen een paaltje was gereden op de kruising van de burgemeester Norbruislaan en de Vechtensteinlaan in de Utrechtse wijk Zuilen.