Snotteren, hoesten en koorts: het aantal Nederlanders met griepklachten loopt op

Als er sprake is van een epidemie moeten minimaal 58 op de 100.000 mensen met griep naar de huisarts gaan én 10 procent positief zijn met het influenzavirus. ,,We hebben geen glazen bol, dus we weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Op dit moment is het een normaal verloop van de griep zoals we het voor corona ook zagen”, aldus Martijn van der Wind van het RIVM.



Het griepseizoen loopt van half november tot half maart. In coronatijd waren er minder griepverschijnselen vanwege de maatregelen. ,,Nu zie je dat het terugkomt, maar vooralsnog zijn het normale getallen en geen epidemie. Als we terugkijken naar voor corona, is de verwachting dat de cijfers nog wat verder zullen oplopen.”