Soldaat komt ‘tot leven’ in brieven van het front

Die avond, nu zo’n vijftien jaar geleden, had ze het niet zonder schroom durven vragen. ,,Mag ik eens kijken?’’ Het was doodstil in het kleine Franse dorp Crupies, zoals altijd na zonsondergang. Nog geen honderd mensen wonen er, daar in dat gehucht even ten oosten van Montélimar. Onder wie Lionel Vincent, de buurman van Mies Haage (77) die met haar partner Nort Liebrand al jaren een huis bezit in Crupies. Het stel deelt een fascinatie voor de twee wereldoorlogen. Onder het genot van een glas wijn vertellen ze hun bevriende buurman dat ze overdag naar Verdun zijn geweest, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar is gevochten. ,,Ik heb een oudoom die daar begraven ligt’’, zegt Lionel Vincent. En daarna, bijna achteloos: ‘Ik heb nog wat brieven van ’m liggen.’