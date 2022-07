‘Solidariteitskwartiertje’: verkeer op snelwegen op sommige plekken volledig vast door bliksemactie

Aantal asielzoe­kers Ter Apel brengt nacht door in openlucht

Zo’n tien tot twintig asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht van dinsdag op woensdag vrijwillig doorgebracht in de openlucht. Ze hebben met dekens en dranghekken een provisorisch onderkomen gebouwd. Tientallen andere vluchtelingen die niet elders konden worden ondergebracht hebben een plekje gevonden op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op matrassen in een sporthal.

14 juli