Sonja is slachtoffer van smishing: in 20 minuten werd 13.250 euro van haar rekening weggesluisd

familie aangeslagen Moeder (34) overlijdt op raadselach­ti­ge wijze in Amsterdam, politie zoekt 'getunede' Golf

10 november Een 34-jarige vrouw is donderdag 29 oktober op raadselachtige wijze om het leven gekomen na een incident op de Reigersbosdreef in Amsterdam. De recherche houdt er sterk rekening mee dat het slachtoffer is aangereden en dat daar mogelijk een getunede sportauto betrokken is geweest. De familie van de vrouw is in alle staten. ,,Onze moeder is er kapot van.”