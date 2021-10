Sonne Straal (20) wint Faamnaam-verkiezing: ‘Donder is ook nog een leuke naam voor een zoon’

Nét niet de leukste: Amersfoor­ter Ben Boute tweede in Faamnaam 2021

21 oktober Het scheelde weinig of Ben Boute had de Faamnaam 2021 gewonnen. De Amersfoorter werd donderdag echter afgetroefd door Sonne Straal in de rubriek in de Coen & Sander Show van Radio 538, waarbij het duo de grappigste namen opspeuren.