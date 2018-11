Sorry homo's, Derksen doet alles voor de kijkcijfers

Al de hele week gaat het over Veronica Inside, en de opmerkingen die Johan Derksen in dat programma deed. Twee jonge homo’s, Daan en Bowi, schreven in deze krant dat ze de voetbalwereld graag een fijnere plek wilden maken voor LHBTI’ers. En dat het dus eens afgelopen moest zijn met homo als scheldwoord, en termen als ‘vieze flikker’. Derksen vond dat de jongens wat meer zelfspot moesten hebben. En zei later dat, als je een beetje karakter hebt, je gewoon uit de kast komt.



Vervolgens deelden talloze LHBTI’ers hun verhalen over hun coming-out op Twitter met de hashtag #SorryJohan. Ik vind het dapper dat ze dat deden. Ik wilde ze allemaal aan de boezem drukken. Sorry dat je zo gepest en uitgescholden bent. Sorry dat je zo lang niet hebt durven uitkomen voor wie je bent. Maar ik wilde ook zeggen: deel dit niet voor Derksen. Denk niet dat je hem op andere gedachten brengt. Al zou hij van mening veranderen, dan zou hij dat nooit zeggen. Want dat past niet bij het programma. Daar zit de kijker niet op te wachten, en de kijker is koning.