‘Sorry’ van koning Willem-Alexander is wereldnieuws

Met videoOok in internationale media is zaterdagmiddag veel aandacht voor de slavernij-excuses. Onder meer de Amerikaanse krant The New York Times, nieuwsdienst Reuters en de Britse krant The Daily Mail schreven artikelen over de toespraak van de Nederlandse koning tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden.

Ook op de Franse nieuwszender France 24, de Amerikaanse nieuwszender ABC News en op de zender CGTN van de Chinese publieke omroep werd aandacht besteed aan het onderwerp.

De speech die de koning vandaag tijdens Keti Koti gaf waarin hij excuses voor het slavernijverleden maakte is positief ontvangen. Tweede Kamerleden die aanwezig waren bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam, zijn onder de indruk.

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van ‘een historisch moment'. Hij zag naar eigen zeggen om zich heen ‘veel tranen’ vloeien op het moment dat de koning excuses aanbood. Dat deed premier Mark Rutte eerder ook al. Maar de koning ,,vertegenwoordigt ook het instituut dat dat door de eeuwen heen het hoogste gezag is geweest”, zegt Ceder. Dat hij die excuses nu herhaalt, is ,,niet alleen mooi, maar het werkt ook helend. Ik denk dat het echt iets heeft losgemaakt”.

D66'er Jorien Wuite heeft ‘een warm hart’ overgehouden aan de speech van de koning. ,,Ik denk dat wij geschiedenis met elkaar hebben gemaakt vandaag.” Nederland zet daarmee ook internationaal de toon, denkt zij. Ook Wuite wijst op de vooraanstaande positie die de koning heeft in het Caribisch deel van het koninkrijk. ,,Dat moeten we niet onderschatten. Als het uit zijn mond komt, dan heeft het nóg meer betekenis.”

Sylvana Simons van BIJ1 was ,,vanaf de eerste zin onder de indruk” van de speech van de koning. Dat hij naast de excuses ook om vergiffenis vroeg, heeft haar geraakt. ,,Ik denk dat het van grootsheid getuigt als je dat durft te doen.” Tegelijkertijd noemt zij het “niet meer dan terecht dat de koning morele verantwoordelijkheid neemt” door te spreken. ,,Veel van wat heeft plaatsgevonden, gebeurde in naam van de koning.” Bovendien hebben de Oranjes volgens recent onderzoek ‘ruim geprofiteerd’ van het koloniale verleden.

Laura Bromet (GroenLinks) vond de bijeenkomst ‘heel mooi en emotioneel’. Zij is er blij mee dat de koning zich in zijn toespraak ook richtte tot Nederlanders die het overdreven vinden om excuses te maken, en een beroep deed op hun inlevingsvermogen. ,,Na deze woorden moeten we hard werken aan het wegwerken van de ongelijkheid die nog altijd bestaat als gevolg van de slavernij.”

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het ‘moedig’ dat de koning zich ook richtte tot mensen ,,die wellicht anders denken over deze excuses”. Het toont volgens haar ,,de zoektocht naar verbinding”. Ook maakte de speech volgens Kuiken duidelijk ,,hoe de mens achter de koning, Willem-Alexander van Oranje, worstelt met de geschiedenis van zijn eigen familie”.

VVD’er Pim van Strien hoorde ,,een persoonlijk en gewogen betoog van de koning over het slavernijverleden”. Hij noemt het ‘betekenisvol’ dat ook hij als staatshoofd nu excuses heeft gemaakt. ,,Excuses die hier in het Oosterpark met gejuich en emoties werden ontvangen.”

De bezoekers van het Keti Koti Festival op het Amsterdamse Museumplein begroetten de woorden van excuses van koning Willem-Alexander met enthousiast gejuich en applaus. Honderden aanwezigen keken via schermen live mee naar het officiële gedeelte van de herdenking enkele kilometers verderop in de hoofdstad, in het Oosterpark. Koning Willem-Alexander maakt ook persoonlijke excuses voor de slavernij en het gebrek aan optreden tegen de onmenselijke wreedheden. Ook vraagt hij vergiffenis dat zijn eigen voorouders niet opstonden tegen de gruwelijkheden: ,,Er was een morele plicht om op te treden, maar ik vraag vergiffenis voor het gebrek aan handelen.”

Het is uniek voor een monarch dat de koning excuses aanbood, maar dat past ook ‘binnen een trend’, aldus historicus en auteur Arnout van Cruyningen. Hij schreef boeken over het koningshuis en is gespecialiseerd in de Europese monarchie. Steeds meer Europese landen worden volgens Van Cruyningen aangesproken op het koloniale verleden.

Het is niet de eerste keer dat koning Willem-Alexander excuses aanbiedt voor de rol van Nederland in de geschiedenis. In maart 2020 bood hij in Indonesië zijn excuses aan voor het Nederlandse geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Ook op andere plaatsen werd er vandaag gespeecht door prominenten van de Nederlandse overheid. Zo pleitte minister Carola Schouten ervoor om een ‘blijvend gesprek’ te voeren over het Nederlandse slavernijverleden. Schouten was aanwezig in de Nieuwe Kerk in Middelburg tijdens een herdenking van het slavernijverleden en de viering van de afschaffing daarvan, precies 150 jaar geleden.

Premier Mark Rutte bood eind vorig jaar excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Heel wat provincies, steden en banken hebben dat inmiddels ook gedaan. In de Nieuwe Kerk in Middelburg spreken de burgemeester van die stad en de commissaris van de Koning in Zeeland hun al aangekondigde excuses uit.

,,Die excuses bieden ruimte voor herstel”, aldus Schouten. De vicepremier benadrukte dat kennis van het verleden, bewustwording en erkenning bijdragen aan ,,herstel en aan een samenleving waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Vandaag staat in het teken daarvan. Het markeert een nieuwe stap in een misschien ongemakkelijke, confronterende en soms ook kwetsbare zoektocht naar hoe dit deel van het verleden een duurzame plek in ons collectief geheugen kan vinden.”

Volgens Schouten is het in die zoektocht van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de gesprekken die over dit thema op gang zijn gekomen gevoerd blijven worden. ,,Het proces van bewustwording is al langer aan de gang, maar zal ook zeker nog een tijd duren. Misschien wel een aantal generaties”, aldus Schouten. ,,Daarom steunt het kabinet, naast steden, gemeenten en provincies, initiatieven die hier structureel aandacht aan willen geven.”

De ChristenUnie-politica noemde het Nederlandse slavernijverleden ‘een levend verleden. Het werkt door in het heden.’ Schouten gaf als voorbeelden discriminatie in het onderwijs (,,steevast een lager advies krijgen op school”) en op de arbeidsmarkt (,,niet aangenomen worden voor de baan waar je wel goede papieren voor hebt”). ,,De overheid, maar wij ook allemaal, moet racisme en discriminatie blijven bestrijden. In woord en in daad.”

De reactie van PVV-voorman Geert Wilders is kort. ,,Niet namens mij", laat hij weten via Twitter.

