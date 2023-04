Soufiane Touzani gaat viraal na panna bij koning Willem-Alexander

‘Dolle stier' Jonathan (41) heeft 550 kinderen, moet hij nu stoppen met delen van zaad?

De rechtbank in Den Haag oordeelt vrijdag of de zaaddonor, die inmiddels al zeker 550 kinderen heeft, moet stoppen met het verstrekken van zijn sperma. Stichting Donorkind zegt dat zijn massadonatie gevaarlijk is voor het mentale welzijn en de gezondheid van donorkinderen. De stichting heeft een kort geding aangespannen, samen met een van de moeders.