Spaanse advocaat: Jos Brech komt vandaag naar Nederland

De raadsman zei dat Brech na de middag op het vliegtuig wordt gezet. Hij wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld Brech reist.



Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen twintig jaar geleden op de Brunssummerheide. Hij zat in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast in een Spaanse cel. Brech was bereid mee te werken aan een verkorte procedure voor zijn uitlevering.



De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona. Dat gebeurde na een tip van iemand die hem had herkend van foto's. Brech zat daar al meerdere maanden afwisselend in een tentje en in een huis met dakloze mensen.