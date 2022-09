Spaanse chauffeur truckdrama Zuidzijde had sporen van cocaïne in bloed

UpdateDe Spaanse chauffeur van het truckdrama in Zuidzijde, waarbij zeven doden vielen, had sporen van cocaïne in zijn bloed. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag meegenomen in de beslissing om extra voorwaarden te verbinden aan zijn vrijlating.

De advocaat-generaal bracht ‘de sporen van coke’ gisteren naar voren bij de behandeling van het hoger beroep over de vrijlating van Juan S., staat in de uitspraak die vandaag is gepubliceerd.

De 45-jarige Juan S. hoeft niet terug naar de cel, maar het gerechtshof legde vandaag wel extra voorwaarden op. De man mag geen enkel gemotoriseerd voertuig besturen, moet altijd beschikbaar zijn voor politie en justitie en móet naar een eventuele rechtszaak komen. Als hij zich daar niet aan houdt, volgt een Europees arrestatiebevel.

‘Stress vanwege geldproblemen’

De advocaat-generaal betoogde gisteren dat S. onder stress verkeerde: ‘Met name gelet op zijn financiële problematiek, die ook nu nog bestaat', zo staat in de uitspraak van vandaag. Daarbij zei de advocaat-generaal dus dat er ‘cocaïne zat in het bloed van de chauffeur ten tijde van het ongeluk’.

Het gerechtshof neemt dat mee in het oordeel om extra voorwaarden op te leggen: ‘Het hof overweegt dat er een ernstig vermoeden is dat verdachte na middelengebruik, waaronder cocaïne, met een vrachtauto is gaan rijden.’

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie legt uit dat nog veel onderzoek nodig is. Zo beweert Juan S. dat hij medicijnen gebruikt tegen epilepsie. ,,En het kan zijn dat als je medicijnen gebruikt, daar stoffen in zitten die ook in cocaïne zitten. Maar het lijkt erop dat hij in elk geval in het verleden cocaïne heeft gebruikt. Of deze sporen van invloed zijn geweest op zijn rijgedrag, wordt nog onderzocht,” aldus de woordvoerder. ,,Dat nu niet meteen het beeld ontstaat dat hij strak stond van de coke.”

Quote Of de sporen van cocaïne van invloed zijn geweest op zijn rijgedrag, wordt nog onderzocht. Diezelfde stoffen kunnen ook in medicijnen zitten Woordvoerder Openbaar Ministerie

Hechtenis geschorst

Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan tegen de vrijlating van de chauffeur eerder deze maand. De man was vrijgelaten zonder voorwaarden en met name dat laatste zinde justitie niet. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt vandaag dat de chauffeur weer in hechtenis moet worden genomen, maar heeft die voorlopige hechtenis meteen weer geschorst. Wel zijn er aan die schorsing dus diverse voorwaarden verbonden.

De chauffeur heeft zelf overigens na zijn vrijlating geroepen dat hij sowieso niet meer achter het stuur gaat zitten. Zijn vrachtwagenrijbewijs was al ingenomen, maar het Openbaar Ministerie was bang dat hij - gedwongen door geldproblemen - misschien toch iets zou gaan doen in Spanje. Met deze voorwaarde, die ook naar de Spaanse autoriteiten wordt gestuurd, legt het gerechtshof nu extra druk op hem. Dat hij nu weer achter het stuur zou gaan zitten, noemt de chauffeur zelf ondenkbaar.

De resultaten van het extra onderzoek naar de sporen die in Juans bloed werden gevonden, worden op z'n vroegst eind oktober verwacht. Justitie wil hem daarna kunnen ondervragen en dat is lastiger als de man thuis in Zuidoost-Spanje zit. Ook was hij niet verplicht naar een eventuele rechtszaak te komen. De rechtbank Rotterdam zag 8 september geen noodzaak meer de chauffeur langer in voorlopige hechtenis te houden. Het Openbaar Ministerie maakte vooral bezwaar omdat hij werd vrijgelaten zonder voorwaarden. Daarom werd bij het gerechtshof opnieuw gevraagd om hem in hechtenis te houden en als dat niet gebeurt: om voorwaarden te verbinden aan zijn vrijlating. Het OM is daarom tevreden met de uitspraak van het hof.

Juan S. is dat trouwens ook. Hij is blij dat hij thuis mag blijven en ‘was toch al van plan mee te werken met justitie en niet meer achter het stuur te kruipen'. Zijn advocaat heeft nog niet gereageerd op de ‘sporen van cocaïne’ in het bloed van S.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Bloemen op een tijdelijke gedenkplek die is ingericht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in de buurtschap Zuidzijde. © ANP

Juan S. dook snel na zijn vrijlating op in Spaanse media en bevestigde daar dat hij een epileptische aanval moet hebben gehad op het moment dat hij van de dijk afreed in het Zuid-Hollandse buurtschap Zuidzijde. Zijn eerste advocaat had dat ook al laten weten. Die epilepsie-aanval zou de oorzaak zijn van het drama.

Barbecuefeest

De chauffeur reed die zaterdagavond 27 augustus met zijn wagen van de dijk af en kwam in een barbecuefeest van de lokale ijsclub terecht. Zeven personen, onder wie een ongeboren kind, kwamen daarbij om het leven. Nog eens zeven anderen raakten gewond. De Spanjaard werd na het ongeluk direct aangehouden en vastgezet. Na drie dagen besloot de rechter-commissaris dat hij nog eens twee weken achter de tralies moest blijven. Daarna liet de Rotterdamse rechtbank hem dus gaan.