Spaargeld over? Kijk dan binnen in deze zeer dure, maar luxe huizen

Het is vandaag Open Huizendag en dat is het uitgelezen moment om bij mensen binnen te snuffelen natuurlijk. Aangezien niet alle huizen die te koop staan meedoen aan Open Huizendag hebben wij een selectie gemaakt van de duurste huizen in Brabant. Kan je gewoon vanuit je luie stoel mee gluren.

Hertog Hendriksingel 1 in Den Bosch - €3.250.000,-

Volledig scherm Hertog Hendrikingel in Den Bosch. © Funda.nl

Deze riante villa in Den Bosch ligt niet ergens in het buitengebied, maar precies tussen natuurgebied Het Bossche Broek en de binnenstad van Den Bosch in. Ideale locatie dus. Met 14 kamers waarvan 5 slaapkamers is er een hoop ruimte om in te richten. De huidige bewoners hebben dat vrij rustig en degelijk gedaan. Alleen, waar gaat die schild pad heen?

Stokeind 14 15 16 in Moergestel - €5.950.000,-

Volledig scherm Stokeind in Moergestel © Funda.nl

Voor dit geld krijg je niet 1, niet 2, maar 3 woningen! Een heel landgoed dus eigenlijk. En bij een landgoed hoort geen sobere minimalistische inrichting, maar wel veel bruine tegels, kroonluchters en eikenhouten meubelen natuurlijk. Alsof Koning Arthur hier net de open haard heeft gedoofd.

Spechtlaan 6 in Lieshout -€2.495.000,-

Volledig scherm Spechtlaan in Lieshout © Funda.nl

Wijnen, wijnen! Is het al halftwaalf? De overige ruimtes in deze groteske villa zijn niet heel bijzonder ingericht, maar bij deze wijnkelder bleven we even hangen.

Hees 3 in Eersel - €4.900.000,-

Volledig scherm Hees in Eersel © Funda.nl

Wauw. Dit soort moderne villa's komen dus niet alleen in films voor, maar bestaan echt. En waarom een grote loungebank nemen als je vier losse chaise longues in een grote ruimte voor het tv-scherm kan plaatsen. Ieder een eigen plek!

Graafsebaan 76 in Rosmalen - 3.400.000

Volledig scherm Graafsebaan in Rosmalen © Funda.nl

Typisch zo'n geval van 'buiten zie je niet wat er zich binnen afspeelt'. Bij deze jaren '70 villa met rieten dak dachten we meer aan een gezinswoning, maar binnen lijkt het alsof Jan des Bouvrie zijn slag heeft geslagen. Witte lederen banken, wit hoogpolig tapijt en veel marmer. Wit marmer. Oja en nogal, ehm, opvallende platen aan de muur.

Wilhelminalaan 14 in Oisterwijk - €5.250.000,-

Volledig scherm Wilhelminalaan in Oisterwijk © Funda.nl

Dit architectonische hoogstandje staat in Oisterwijk. Met het bijzondere puntdak valt het wel lekker op tussen de ouderwetse landgoederen en luxe platte woningen. Van binnen is het modern ingericht met gevoel voor design. Het lieve hondje is waarschijnlijk niet inbegrepen.

Lange Putstraat 65 in Den Bosch - 2.695.000

Volledig scherm Lange Putstraat in Den Bosch © Funda.nl

Dit is het enige appartement in het rijtje. Voor die prijs zou je het misschien niet zo snel verwachten in Brabant, maar deze woning staat wel middenin Den Bosch. Toch al bekend om de dure huizenprijzen. De huidige bewoners hebben zo te zien een grote voorkeur voor de kleuren grijs en zwart met hier en daar wat fluwelen stoffen.

Pelsestraat in Heusden - €3.650.000,-

Volledig scherm Pelsestraat in Heusden © Funda.nl

Deze bijzondere woning in Heusden kan zo meedoen aan de Dutch Design Week. We hoeven niet te raden naar welke stijl de voorkeur uitgaat met die witte Panton stoelen in de eetkamer en een heuse galerie aan de straatkant.