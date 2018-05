Speciale lening voor groen huis

Dat plan ligt op tafel bij de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. Die onderhandelingen zijn in de laatste fase aanbeland. ,,De optie voor gebouwgebonden financiering wordt op dit moment besproken'', zegt hoofdonderhandelaar Diederik Samsom. Bij banken wordt aangedrongen op gunstige voorwaarden voor ‘groene’ leningen.

Mensen die willen investeren in zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp moeten dat nu uit eigen zak betalen of een extra hypotheek afsluiten, waarbij ze de afweging maken of ze de investering terugverdienen in de tijd dat ze in het huis wonen. Bij een ‘groene’ lening gaat de lening automatisch over naar de nieuwe eigenaar bij een verhuizing, waardoor het financiële risico kleiner wordt.

,,Dit is een serieus plan, waar wij in principe voorstander van zijn”, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis, dat ook meepraat over het Klimaatakkoord. ,,Als het er komt, dan drukken die investeringen minder zwaar op de huidige eigenaar. De rente moet wel extra laag zijn. Als je een huis goed isoleert, gebruik je minder energie. Die lagere energierekening kun je gebruiken om de gunstige lening af te lossen.''

