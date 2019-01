Spekglad op de weg en autoruit krabben, dit is nog maar het begin

Vannacht heeft het op veel plaatsen licht gevroren. Daardoor is het spekglad op de weg en zul je moeten krabben. Dit is nog maar het begin, want de komend dagen wordt het geleidelijk kouder.

Gisteren trokken diverse buien over ons land, vrijwel overal was het wegdek daardoor nat. ,,De kracht van de zon was verre van optimaal, ook was de lucht nog niet erg droog. Hierdoor droogde het wegdek niet volledig op, terwijl de temperatuur vannacht op veel plaatsen tot rond of onder het vriespunt daalde”, verklaart meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Zeker in gebieden waar de wind luwt (denk aan gebieden met veel beschutting door bijvoorbeeld bomenrijen of struiken) is het daardoor glad. Ook bruggetjes en viaducten zijn zoals bekend plaatsen waar je als eerste op moet passen.

Gladheid verdwijnt

In de loop van de ochtend zal het risico op verraderlijke gladheid verdwijnen. De temperatuur loopt op tot boven het vriespunt, ook de wegdektemperaturen zullen vrij snel stijgen tot boven nul. ,,Zeker wanneer de zon redelijk goed doorbreekt is het met gladheid snel gedaan", belooft Janssen. ,,Tijdens een groot deel van de ochtendspits is het nog wel oppassen, want de zon komt tenslotte pas in de staart van de ochtendspits echt boven de horizon.”