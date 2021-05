Spelers tonen schaal aan fans: ‘Een spontane actie van Ajax’

Video Sabri (42) zonder benen en arm moet vier hoog naar boven kruipen in complex zonder lift: ‘Waarom helpen ze mij niet?’

2 mei Sabri Sertkaya (42) mist twee benen en één arm. De Hagenaar kruipt min of meer over de grond. Toch woont hij al jaren noodgedwongen in een appartementje op vier hoog zonder lift, waar hij dagelijks 55 treden omhoog moet klimmen. Voor een woning op de begane grond komt hij niet in aanmerking omdat zijn situatie ‘niet urgent genoeg’ is. ,,Waarom helpen ze mij niet?’’