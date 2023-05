Spermadonoren in boek: ‘Artsen verplichtten ons om anoniem te blijven’

syndroom van Down Moeders zetten zelf school op: ‘Veel directeu­ren vinden mensen met syndroom van Down maar lastig’

Bertina's zoon Sieb (16) heeft het syndroom van Down. Hij verlaat binnenkort de middelbare school. En ‘wat dan’, was lang de vraag. Want veel doorleermogelijkheden zijn er niet voor Sieb. Daarom zette Bertina samen met een andere moeder een vervolgopleiding op poten. ,,Want Sieb is nog niet uitgeleerd.”