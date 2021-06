Spermavlekken, korte rokjes en lingerie: niet wat je verwacht bij een massagesalon: 'Wereld vol uitbuiting’

OMT: één prik van Pfizer of Moderna volstaat ook na oudere corona-infectie

3 juni Wie al een corona-infectie heeft doorgemaakt, is voldoende beschermd na één dosis van een mRNA-vaccin zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna, ook als die besmetting langer dan een halfjaar geleden is. Dat staat in een recent OMT-advies, meldt zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.