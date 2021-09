Spoedoperatie na harde tackle op voetbalveld, dader vrijuit: 'Hij zei: ik pak jou nog wel’

‘Ik pak je nog terug’

Toch is dit voor het hof niet genoeg. ‘In elk geval kan naar het oordeel van het hof uit hetgeen zou zijn voorgevallen bij of meteen na die eerdere overtreding niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat verdachte (vervolgens) volle opzet heeft gehad op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan aangever’, valt te lezen in het vonnis, dat vandaag is gepubliceerd.

De bal spelen

Het hof stelt dat verdachte heeft verklaard dat hij zich wel bewust was van de risico’s van een sliding in het algemeen, maar dat het zijn bedoeling was de bal te spelen en dat hij er zeker van was dat dit zou gaan lukken. Bovendien was er volgens de scheidsrechter voldoende ruimte om de sliding in te zetten, de bal was bereikbaar. ‘Hij gaf de rode kaart louter en alleen omdat er sprake was van een situatie waarbij een doorgebroken speler met scoringskans onderuit werd gehaald. De timing van de sliding was verkeerd, maar de kracht van de sliding was niet dusdanig hoog dat er een rode kaart zou moeten volgen’, aldus het hof.