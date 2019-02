Spoedrit voor overval eindigt in ernstige aanrijding: 'Iemand begon die man te filmen, dat doe je toch niet?’

Seksueel misbruikt in de katholieke kerk: Ar­nold-Jan zweeg vijftig jaar

7:52 Arnold-Jan Prinsen (65) was slachtoffer van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Vijftig jaar lang drukte hij het verleden weg, maar nu zwijgt hij niet meer. ,,De slachtoffers moeten de verandering in gang zetten, want de kerk gaat het zelf niet doen.’’