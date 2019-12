Spoedwet stikstof aangenomen door Eerste Kamer

UpdateDe Eerste Kamer is akkoord met de spoedwet van het kabinet met hierin maatregelen tegen de stikstofcrisis. Daarmee krijgt het kabinet zijn zin en wordt de wet nog vóór de kerstvakantie door de senaat geloodst. De wet is door de Eerste Kamer aangenomen dankzij steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP.

Daarmee staan alle lichten op groen voor de ‘spoedwet aanpak stikstof’, waarmee het kabinet de woningbouw in Nederland vlot wil trekken. Verschillende oppositiepartijen vroegen zich eerder af of de wet juridisch wel in de haak is. Daarom was het de laatste weken spannend of de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, akkoord zou gaan.

De Eerste Kamer debatteerde vandaag urenlang met minister Carola Schouten (Landbouw) over het wetsvoorstel. De partijen die in de Tweede Kamer voor stemden, hebben samen geen meerderheid in de senaat. Daarom was steun van de OSF en Groep Otten nodig. Overigens liet ook 50PLUS lange tijd in het midden of haar senatoren de wet zouden steunen. Toch sijpelde eind vorige week al de eerste berichtgeving door over steun door de kleine partijen.

In de wet staan onder meer regels voor stikstofarm veevoer, de mogelijkheid om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te voeren en de invoering van een stikstofregistratiesysteem. Het kabinet gaat ook de snelheid op snelwegen overdag verlagen naar 100 kilometer per uur.

Boerenprotest

Boeren voor de Eerste Kamer! Voor de stemming in de senaat kwam onverwacht een groep boeren naar het Binnenhof in Den Haag. Senatoren schrijven op Twitter dat ze het getoeter van de tractoren in de plenaire zaal van de Eerste Kamer konden horen. De voorzitter van de senaat vroeg Eerste Kamerleden na afloop het Binnenhof te verlaten via het Mauritshuis, omdat de kant van het Buitenhof geblokkeerd was wegens demonstrerende boeren.



Het stemmen over de wet is de laatste actie van de senaat voor de Kerstvakantie. Op de valreep kreeg het kabinet zijn wet er dus doorheen. Een belangrijke stap, omdat de coalitie haast wil maken met stikstofmaatregelen die moeten voorkomen dat Nederland langer plat blijft liggen. Door een uitspraak van de Raad van State eind mei lag de vergunningverlening voor projecten die stikstof uitstoten stil.