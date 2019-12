‘Spookrijdende’ boeren A12 reden na overleg met politie tegen verkeer in

,,In onze ogen is dit een beetje stemmingmakerij van Rijkswaterstaat’’, zegt Thijs Wieggers, woordvoerder namens de Achterhoekse boeren die omkeerden op de A12. ,,En daar baal ik op z’n zachts gezegd een beetje van, want we hebben de hele dag goed samengewerkt met de politie.’’



Volgens hem raakte een groep van ongeveer twintig boeren die voorop reed even geïsoleerd op de A12, omdat andere actievoerders achter hen stil gingen staan. ,,De groep voorop is vervolgens ook gaan wachten om weer één geheel te kunnen vormen. Agenten leek dat niet verstandig. ‘Als we samen weggaan, willen we ook samen richting huis’, is toen tegen de politie gezegd. Die kon dat wel begrijpen.’’