Spookrijder veroorzaakt meerdere aanrijdingen, bestuurder opgepakt

De spookrijder heeft op de weg tussen de Friese dorpen zeker twee auto's aangereden, laat de politie weten. Een van de aangereden bestuurders had lichte verwondingen, maar kon na controle door ambulancepersoneel weer naar huis.



De man is opgepakt, maar verzette zich flink bij zijn aanhouding. Hij is inmiddels overgebracht naar het politiebureau. Omdat zijn auto behoorlijk in de prak zit, wordt ook hij onderzocht op verwondingen. Of hij opzettelijk de verkeerde kant op reed, is nog onbekend.



De weg tussen Nijega en Drachten is afgezet voor onderzoek. Onduidelijk is hoe lang de route nog onbegaanbaar is.